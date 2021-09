anche con lui procede la striscia di gol subiti in campionato, sui gol resta a guardare ma forse poteva fare nulla di piùil secondo gol della Samp nasce da una sua palla persa, in precedenza anche un brutto giallo. Stranamente in difficoltà: il rigore di personalità, una prestazione di personalità ma non sempre pulita.dietro è stato il migliore.prova ordinata, in generale sembra in un buon momento.si divora un gol in avvio, poi lo insegue insistendo sempre con un tocco di troppo (25' stporta cattiveria e tiene alta la tensione, anche se la Juve con questa mossa si schiaccia troppo).cresce alla distanza, nel primo tempo però commette sempre i soliti errori (37' st).il gol, pesantissimo. E una prova da leader soprattutto nei momenti di difficoltà.sbaglia praticamente tutto, anche in situazioni di apparente tranquillità (25' stprova a dare ordine, ma gira a un ritmo troppo basso).venti minuti d'alta scuola, segna e sforna assist. Poi l'infortunio, le lacrime (22' ptentra male, anzi malissimo. Eppure è lui a dare i due strappi che permettono alla Juve di allungare).un passo indietro, si divora anche lui un gol in avvio e poi non trova mai lo spunto giusto (37' st).All.la Juve parte forte e poi si perde, il copione è sempre lo stesso. L'infortunio di Dybala cambia i piani, il passaggio al 5-3-2 (se è vero che la difesa a tre non esiste, parola di Max) abbassa di nuovo troppo la squadra. Però la Juve vince, la seconda di fila, per ora va bene così.re gol subiti ma almeno altrettanti evitati.limita i danni dalla sua parte.: il gol che riapre la partita prima dell'intervallo e la giusta pressione su Morata.in affanno, è dalla sua parte che la Juve passa.Cuadrado, Chiesa, pure Bernardeschi, troppo facile sfondare sulla destra della Juve (14' st: alza il livello, bastava poco).: va in difficoltà anche lui, non punge mai (14' stspreca un paio di ripartenze che potevano riaprire il match prima): falloso, in difficoltà con Locatelli (42' st: tiene botta meglio di Thorsby, ma soffre ugualmente (14' st: gioca facile, spesso efficace).un assist, un gol, sempre pericoloso.un'occasione, la spreca (25' st: fa a sportellate coi giganti bianconeri).attende una palla buona che non arriva mai.All.la Samp scende in campo ancora stordita dal match col Napoli, in avvio potrebbe subire anche tre o quattro gol. Passata l'onda, si riorganizza, ma solo nei minuti finali riesce davvero ad alzare la testa.