Dopo la 15a giornata ecco la formazione dei flop 11, più l’allenatore,secondo i voti degli inviati di calciomercato.com sui 10 campi di Serie A:Guarro per Inter-Crotone, Belotti per Atalanta-Sassuolo, Cintus perCagliari-Napoli, Nathan per Fiorentina-Bologna, Tripodi per Genoa-Lazio,Buratti per Parma-Torino, Balzani per Roma-Sampdoria, Salis perSpezia-Verona, Mogavero e Longo per Benevento-Milan, Balice perJuventus-Udinese.Quattro in pagella, solo un punto in meno del numero dei gol che incassa a Bergamo. E’ un pomeriggio che non dimenticherà tanto facilmente.Viene disintegrato come tutta la squadra. In difesa il Sassuolo è un disastro.Gioca solo mezz’ora, ma quanto basta per combinarne di tutti i colori: il fallo su Milinkovic che porta al rigore si poteva e si doveva evitare.Difensore centrale di una squadra che prende 6 gol. Impossibile salvarsi in partite del genere.E’ ingenuo il fallo su Lozano che lo porta alla seconda ammonizione. Pomeriggio nero per il greco e per tutto il Cagliari.Brutto e sciocco l’intervento sulla tibia di Ionita e lo commette perchéperde palla. Quindi doppia colpa. Il rosso è inevitabile. Deve pagare cenaa tutta la squadra che vince nonostante la sua imperdonabile leggerezza.E’ spento in mezzo al campo e non trova mai la maniera di arginare la furia del Napoli.Altro rigore procurato con un’entrata fuori tempo e senza senso. Non riesce a controllarsi, ma ora deve stare attento perché chi lo ha voluto all’Inter (Conte) sta perdendo la pazienza.Mezzo tiro in porta, è tutta qui la partita del serbo contro il Bologna. E’ troppo solo in attacco.Non è in condizione e si vede. Sbaglia tutto, appoggi, passaggi, controlli, sono errori non da lui.Non si vede mai.Altra sconfitta al Tardini, perdipiù in uno scontro diretto. E ora la zona-retrocessione è solo a un punto.Questi sono i tre peggiori giocatori di ogni ruolo permedia-voto. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze.Portieri: Strakosha 5,3; Sirigu 5,73; Meret 5,92. Difensori: Klavan eMarrone 5,5; Hoedt 5,56. Terzini: Kolarov 5; Denswil 5,25; Biraschi e Busi5,3. Centrocampisti: Bernardeschi e Petriccione 5,42; Diawara 5,5.Attaccanti: Callejon 5,36; Muriqi 5,42; Cutrone 5,5. Allenatori: Liverani5,67; Giampaolo 5,71; Mihajlovic 5,8.