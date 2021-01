1° Giampaolo (Torino) 5,62

2° Liverani (Parma) 5,71

3° Mihajlovic (Bologna) 5,79

4° Pirlo (Juventus) 5,81

5° Prandelli (Fiorentina) 5,86

6° Stroppa (Crotone) 5,89

7° Ranieri (Sampdoria) 5,93

Siamo alla 14a giornata e si può già tracciare un bilancio sul rendimento dei giocatori e degli allenatori in. Noi lo facciamo attraverso la media-voto delle pagelle degli inviati di Calciomercato.com. Questa è l’ultima puntata dove esaminiamo gli allenatori. Non abbiamo preso in considerazione i tecnici già esonerati e quelli con meno di 5 presenze in panchina. Questa è la classifica di chi finora non ha raggiunto la sufficienza.: l’ultima posizione del Toro spiega bene le sue attuali difficoltà. Ancheè alla ricerca del vero Parma, una squadra che finora non ha trovato una sua identità. C’è da aspettarsi di più dae bisogna aspettare il debuttante. Il suo ex ctsta invece risalendo la corrente grazie anche al 3-0 proprio sulla Juve di Pirlo. Anche se è vicino alla sufficienza è strano il 5,93 di, oggi all’11° posto con 17 punti: dubitiamo che la Samp possa fare tanto di più.