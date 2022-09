Alla prima sosta del campionato, la rubrica Pagellando vi propone una sorta di retrospettiva basata sulladegli. Avremo come di consueto una formazione top e una formazione flop, che serviranno per confrontarci su queste prime sette giornate ricche di temi e sorprese. Il requisito per entrare in queste ‘squadre’ è semplice: basta avere accumulato 4 presenze, con almeno 2 partite da titolare. È un criterio, e come tale è arbitrario, ma serve solo per evitare eccessi e sproporzioni. Che senso avrebbe collocare Maximiano fra i flop, il portiere della Lazio, solo per una presenza da 4?Ieri vi abbiamo mostrato i migliori undici delle prime sette giornate