l'operazione sorpasso su Szczesny subisce una battuta d'arresto e non per sua responsabilità.: Allegri non lo risparmia nemmeno in questa occasione ma forse avrebbe dovuto. Prima regala alla Salernitana un contropiede poi sciupato, poi va completamente fuori giri in occasione dello 0-1ha bisogno di giocare, così resta titolare anche tra le due sfide di Champions, è lui il meno peggio là dietro. Segna il 2-2 dopo aver sbagliato un rigore, sfortunato quando "convince" Marcenaro ad annullare il 3-2.per rifiatare ci sarà tempo, per ora gioca sempre e comunque. Un buco clamoroso in avvio e rischia pure di concedere il rigore, che poi regala con un tocco di mano a ridosso dell'intervallo.: torna titolare, a sinistra, nella mediocrità generale (18' sttutto sommato prova a dare il suo contributo): all'ultimo vince il ballottaggio con Fagioli ma non entra mai in partita, passa il tempo a rincorrere gli avversari (40' st).appena arrivato è già imprescindibile, un po' per scelta e un po' per forza (vedi le assenze), ma sembra troppo solo.più forte che giovane se alla fine parte sempre titolare. I primi pericoli son tutti suoi, poi finisce per perdersi come tutta la Juve (18' stentra e dimostra che qualcosa in più di altri, forse, poteva dare).specialista della fascia sinistra ma non azzecca mai un cross per oltre un tempo, quello giusto però riapre la partita (33' st).: ennesima ultima occasione, sprecata pure questa. Si fa notare solo per la caccia all'ammonizione che sembra volere a tutti i costi (1' stil gol lo troverebbe, ma rimane solo il rosso)è il suo momento per indossare pure i panni del leader, non ci riesce. Perde tanti duelli, finisce pure con facilità in fuorigioco.All.: che Juve è? Una domanda a cui non c'è risposta. E il pareggio finale non serve per trovarla, essendo ormai tutto nervi ciò che accade.: se ne parla molto poco, ma c'è anche lui tra quegli elementi di svolta che a un certo punto della scorsa stagione ha permesso alla Salernitana di cambiare rotta.: dalle sue parti bisogna limitare Kostic, ci riesce alla grande.: titolare annunciato, sfrutta il suo momento con una super prova su Vlahovic: esperienza al servizio del gruppo, anche un po' troppo nervosismo.non ha il passo di una volta, ma il piede destro è sempre quello così come il senso della posizione sotto rete. È suo il gol del vantaggio.che errore su Kostic quando la Juve accorcia le distanze.un po' play, un po' schermo davanti alla difesa, è sempre al posto giusto al momento giusto (36' st).: il castello della Salernitana crolla con la sua leggerezza su Alex Sandro (55' st).permette alla Salernitana di oscillare dal 3-5-2 al 4-4-2, non è più una sorpresa ma il modo con cui trascina la Salernitana al vantaggio è da top player. Pure lui però non è esente da colpe sul gol di Bremer.dalla semifinale di Champions alla lotta per non retrocedere, si è immerso nella realtà di Nicola in un amen, tanto movimento e mai fine a sé stesso (36' stvince il ballottaggio con Bonazzoli, vince pure tutti i duelli in campo o quasi, ha fame e si vede (16' stnon la vede mai. 55' st).All.parlare di impresa sfiorata forse è riduttivo, perché quello che sta facendo con la Salernitana è un capolavoro che va avanti da mesi.