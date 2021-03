Nella settimana diun premio importantissimo viene vinta da una delle storiche protagoniste del Festival.con la sua ''Io sì", composta in collaborazione con Diane Warren e Niccolò Agliardi, brano portante de "La vita davanti a sé", il film di Eduardo Ponti.La Pausini ha voluto ringraziare tutti, in collegamento con lo show da casa sua, parlando anche in Italiano: "Dedico questo riconoscimento anche all'Italia, alla mia famiglia, a tutti coloro che hanno scelto me e la mia musica e mi hanno reso quello che sono oggi. E alla mia bellissima figlia, che di oggi vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi, sperando che cresca e continui sempre a credere nei suoi sogni".- A trionfare oltre alla Pausini sono stati The Crown che ha ricevuto quattro premi (miglior serie drammatica, migliore attrice protagonista e non protagonista Emma Corin e Gillian Anderson e migliore attore protagonista, Josh O'Connor). Due i premi di Nomadland, piccolo film indipendente (migliore pellicola drammatica e Chloé Zao Golden Globe alla regia). E infine premiatissimo Sasha Baron Cohen (doppio premo come migliore attore e come autore) per il suo Borat Subsequent Moviefilm (miglior film comico)Momento toccante, infine, è stato quello della consegna del Globe per il migliore attore drammatico, vinto da Chadwick Boseman, la star di Black Panther morta la scorsa estate, con il premio che è stato ritirato dalla moglie con un omaggio commovente.