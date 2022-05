Dopo il Liverpool di Jurgen Klopp, vincitore contro il Villarreal e in corsa per uno storico poker di titoli, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha centrato una storica rimonta contro il Manchester City di Guardiola ed è volato a Parigi in finale di Champions. Per il tecnico italiano, quella del 28 maggio in Francia sarà la quinta finale in carriera. Per il tecnico tedesco sarà invece la quarta chance di alzare il titolo più ambito.



Secondo i lettori di Calciomercato.com, a Parigi la spunterà il Real, avanti con il 52% dei voti rispetto al 48% degli inglesi.