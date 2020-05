Ronaldo snobba Cristiano. Il Fenomeno brasiliano stila la sua top 5 per As e non inserisce il nome del numero 7 della Juventus: "Il numero uno è Messi, è un talento e ci vorranno altri 20-30 anni almeno per vedere qualcosa di simile. Poi però mi piacciono anche Salah, Hazard, Neymar e Mbappe. Qualcuno dice che quest'ultimo mi somiglia, dico che ha grandi capacità e ricorda le mie qualità, ma non amo fare paragoni. Soprattutto non farei confronti tra chi gioca in epoche diverse".