Andare in cerca di verifiche e conferme. È quanto si prefigge una rubrica come Pagellando, che di settimana in settimana ‘vigila’ sul campionato raccogliendo i voti degli inviati di calciomercato.com. Entrati ormai nella settimana dell’ottava giornata, dopo la sosta nazionali, vorremmo fissare alcune costellazioni provvisorie, giusto per ritrovare subito ‘l’orientamento’. Preparatevi a leggere la TOP 5 dei portieri, dei centrali, dei terzini, dei centrocampisti, degli attaccanti e degli allenatori. Sono tutte classifiche relative alle prime sette giornate, naturalmente, ottenute grazie alla media-voto dei singoli protagonisti. Stavolta però andremo in profondità, scavando sotto la superficie di ogni ruolo. Che ne dite se iniziassimo dai migliori allenatori? Di solito finiscono sempre in fondo nelle formazioni top e flop, ma alla fine sono loro i condottieri, quelli che ci mettono le idee, quelli che imprimono una forma alle squadre che tifiamo. Ecco, per una volta, mettiamoli davanti, in prima fila: i migliori 5 allenatori di questo avvio di stagione.