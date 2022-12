in autunno sono un'anomalia che ha inevitabili ripercussioni sul resto della stagione., perché le difficoltà di un giocatore o meglio ancora l'esplosione di un altro possono cambiare i piani di diverse società. Prendere ilad esempio, che sta cercando un rinforzo di lusso per il centrocampo e da tempo ha messo gli occhi su. Il gioiellino inglese, valutatodale corteggiato anche da altre big comee soprattutto, ha convinto solo a tratti in Qatar, accendendo la luce a intermittenza e finendo a fare da comparsa nell'ultimo match contro la Francia. Un rendimento a corrente alternata che ha fatto riflettere i Reds, pronti a virare ora su chi invece è cresciuto nel corso della kermesse mondiale:- El Gordo è uno dei migliori centrocampisti per rendimento in Qatar e la svolta dell'Argentina passa anche dai suoi piedi. Inevitabile che il mercato si sia acceso attorno al gioiello del, con ilche negli scorsi giorni ha effettuato un primo sondaggio. Il Liverpool è andato oltre e ha deciso di spingere sull'acceleratore: come riportato da Record e dalla stampa spagnola,. Resta però da convincere il Benfica, forte di una, proprio come quel Bellingham sceso nelle preferenze di Klopp. Non è questione di prezzo, ma di quanto ha detto il campo: Enzo Fernandez ha stregato il Liverpool, pronto all'affondo per battere la concorrenza del Real.