Eroe per una notte, quella che può cambiare il cammino dell'ai Mondiali., rilanciando le speranze della Seleccion dopo la brutta sconfitta all'esordio con l'Arabia Saudita., più concreta e più cattiva fino al gol di Messi che toglie il cosiddetto tappo al match. E chi ci pensa a chiudere la gara? Proprio lui,: un destro a giro sotto l'incrocio che non lascia scampo a Ochoa. Una perla che manda in delirio prima i compagni e poi i tifosi argentini., per quel che poteva essere e non è stato.- I rossoneri lo hanno seguito a lungo ai tempi dele dall'area scouting erano arrivati report più che positivi: uno da prendere, senza se e senza ma.. Tutto in discesa, troppo semplice per andare in porto., prima scelta della dirigenza che lo ha corteggiato e aspettato per tre mesi.o, perché nel frattempo il Benfica ha vinto le ultime resistenze del classe 2001 e se l'è assicurato per una cifra,, che oggi appare irrisoria. E che fa doppiamente male ai tifosi rossoneri,che fatica a ingranare all'ombra del Duomo. Ruolo diversi, anche se Pioli ha dimostrato di vedere nel ruolo di trequartista anche giocatori più fisici che dinamici, si vedano nel tempo Kessie, Krunic e l'esperimento Vranckx. Con queste premesse, Enzo Fernandez avrebbe potuto essere indubbiamente una risorsa per il Milan, ma i se li porta via il vento: l'attesa per Sanches ha fatto sfumare l'occasione, ora il Benfica si gode il suo gioiellino che fa impazzire anche l'Argentina.