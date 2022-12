I Mondiali in Qatar stanno per chiudersi per la felicità dei club, anche italiani, che potranno riaccogliere i propri giocatori ed evitare che possano incorrere in infortuni con le loro nazionali. Le buone notizie per loro però non finiscono lì perché soprattutto quelli che hanno fornito più calciatori alle squadre impegnate nella rassegna iridata si preparano ora a passare all’incasso dalla Fifa.



Il “Fifa Club Benefits Programme” prevede infatti una cifra totale di 209 milioni di dollari da destinare ai club, i quali riceveranno 10mila dollari per ogni giorno in cui il giocatore è stato impegnato ai Mondiali, a partire dalla preparazione, quindi da lunedì 14 novembre. L’indennizzo si basa dunque sul numero di giorni in cui gli atleti sono impegnati con le selezioni dei propri Paesi. Più una Nazionale va avanti, più il calciatore passerà giorni a disposizione di quest’ ultima, e più il club incasserà.



Secondo le stime di Calcio e Finanza, che tengono conto del periodo di riferimento indicato dalla FIFA (da luglio 2020 a dicembre 2022) per questa edizione del torneo, è la Juve il club italiano più 'ricompensato'. I bianconeri sono stati la società italiana a 'prestare' più calciatori ai Mondiali: ben 11 che si tramutano in oltre 2,8 milioni di dollari. Seconda piazza per l'Inter che incasserà quasi 1,8 milioni di dollari, mentre al Milan spetteranno oltre 1,4 milioni di dollari. Ma vediamo nel dettaglio i giocatori che hanno 'prodotto' di più per ogni club. Ecco la GALLERY