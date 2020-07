I numeri non mentono: sotto porta meglio Felipe Caicedo di Paulo Dybala. La sfida americana viene risolta dal rendimento: nelle ultime due stagioni l'attaccante della Lazio - che giocherà in coppia con Immobile - ha fatto meglio della punta bianconera.



NUMERI CAICEDO DYBALA - La Joya bianconera ha infatti siglato 16 reti mentre Caicedo 17; in questa classifica Cristiano Ronaldo ha fatto invece meglio di Immobile: 49 reti contro 44.