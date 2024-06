I peggiori Europei della storia dell’Italia: nessuna magia, Spalletti esce venendo dominato

Redazione Calciomercato

. Questo è il commento a caldo che prevede anche una serie di ricordi (nessuno paragonabile alla brutta figura che abbiamo fatto non solo contro la Svizzera, ma anche in tutte le altre partite)., commissario tecnico che adesso dovrà fare i conti con delle critiche che non saranno pretestuose, ma semplicemente figlie di quello che si è visto, anzi non si è visto in questo Europeo che verrà ricordato per la predica sulla playstation, per i buoni - tra virgolette – propositi di calcio dominante, per le risposte un po’ stizzite quando i risultati non arrivavano e poi anche con una prestazione sconcertante contro la Svizzera.

– che hanno delle colpe naturalmente -. Le grandi delusioni sono facili da elencare: a partire da Chiesa che doveva essere il nostro Sinner (ma non lo è stato e Sinner a Wimbledon ci va e non giocherà come Chiesa) e poi ci saranno tutti gli altri da raccontare.