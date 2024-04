I playoff di Serie C slittano: il 4 maggio la decisione sul ricorso del Taranto

Nella serata del 24 aprile, ilha avanzato al Collegio di Garanzia del CONI un ricorso cheinflitti per non aver versato, entro il termine del 18 dicembre 2023, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023. Quattro punti che, ove restituiti ai pugliesi, li porterebbero alla pari con l'Avellino secondo nel girone C.Si avvera quindi uno scenario molto temuto negli ultimi giorni: il calendario dei playoff dovrà slittare, dato che per la data di inizio prevista, il. Rimane da stabilire a quando verrà rinviato l'inizio del torneo che vale un posto in Serie B, se

Il Taranto chiede la restituzione di almeno 2 punti dei 4 di penalizzazione subiti, per inadempienze amministrative. In base alla decisione, la classifica finale potrebbe cambiare, e con essa anche il posizionamento dei pugliesi nel tabellone dei playoff. Per questo il torneo non può iniziare prima della decisione finale del CONI.