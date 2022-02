C'è un Paris Saint-Germain che ride, gioisce, esulta dopo il gol nei minuti finali della sfida di ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. E ce n'è un altro, triste e per nulla soddisfatto di come sta andando questa stagione. Un altro con un nome e un cognome: Mauro Icardi. Sempre più fuori dal progetto del Psg e sempre meno protagonista in campo, con appena 46 minuti collezionati in Champions League in tutta la stagione. E un futuro sempre più complicato nella capitale francese.



FUTURO DA SCRIVERE - La Juventus, la squadra che negli ultimi anni ha sempre seguito col maggior interesse la situazione dell'attaccante argentino, ha appena preso un nuovo centravanti come Dusan Vlahovic. L'arrivo del serbo, di fatto, ha chiuso le porte della rosa bianconera a Maurito. L'Italia resta in cima alla lista delle sue destinazioni preferite, con la Roma che aveva provato a riportarlo in Serie A la scorsa estate, prima di andare però su Abraham, e il Milan che ha però dei parametri diversi a livello di ingaggio. A oggi il suo futuro è un libro bianco, tutto da scrivere.