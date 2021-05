CHI SOGNATE PER LA VOSTRA SQUADRA PER IL FUTURO? AVETE DUBBI, RICHIESTE O DOMANDE? FATELE QUI NEI COMMENTI O SUL NOSTRO CANALE, LE LEGGEREMO IN DIRETTA!

Milan e Juventus in paradiso (o quasi), Napoli in Europa League. Dopo gli ultimi 90' di Serie A i rossoneri e i bianconeri hanno strappato il pass per la prossima Champions, gli azzurri sono rimasti con l'amaro in bocca con tanto di saluto finale di De Laurentiis a Gattuso a ufficializzare l'addio dell'allenatore. Chi sarà il prossimo tecnico del Napoli? Di questo e di tanti altri movimenti in panchina parleremo nella. Sarà una diretta incentrata sulla cronaca,che hanno appena conquistato la promozione rispettivamente con le maglie di Salernitana ed Empoli.