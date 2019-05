Era stato scelto prima della vittoria di ieri sera in Europa League. Ed era stato scelto per significare una rivoluzione di 360 gradi.Diciamo rivoluzione nella tradizione: dovrebbe cambiare il gioco, non gli interpreti, che in buona parte, resteranno., al netto delle solite schermaglie "caratteriali" dei tifosi ("al Napoli sparlava della Juve", "è sempre sciatto, con la barba non fatta" e così via)