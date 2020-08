Come se non ci fossero problemi più seri, fra pandemia Coronavirus e crisi economica, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha in testa altre battaglie. E dichiara: "Dalle nostre docce esce poca acqua. Non riesco a lavarmi i capelli". Il presidente USA si è lamentato pubblicamente del limite dei 9,5 litri al minuto: "Per i miei capelli perfetti serve più acqua nella doccia. Non basta uno sciacquo, ne servono 10 o 15". E così, il ministero dell’Energia ha varato un piano per togliere la norma del risparmio.