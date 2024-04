I proprietari più ricchi nel calcio: Commisso top in Serie A, ma in Italia domina il Como

Ci sono tantoe tantonell'annuale classifica mondiale di Forbes suiLa celebre rivista specializzata ha stilato come di consueto la graduatoria su uomini e donne più ricchi al mondo e anche quest'anno c'è spazio per coloro che hanno investito nel mondo dello sport.A prendersi la scena non è il calcio ma altre discipline - evidenzia Calcio e Finanza -, basti pensare che due dei dieci più ricchi in assoluto, lo statunitensee l'indiano(8° e 9° più ricco al mondo) hanno spinto rispettivamente su basket (in NBA) e cricket (). Nella top 10 dei ricchi che hanno investito nello sport c'è però anche un po' di Italia:, proprietario delcon il fratello Michael, mentre entra in top 20, numero uno dell'omonima casa di moda e proprietario dell'

Steve, 121 miliardi di dollari (8° uomo più ricco al mondo): Los Angeles Clippers (basket);Mukesh, 116 miliardi (9° uomo più ricco al mondo): Mumbai Indians (cricket);Carlos, 102 miliardi (14° uomo più ricco al mondo): Real Oviedo (calcio);Rob, 77,4 miliardi (19° uomo più ricco al mondo): Denver Broncos (football USA);Mark, 39,6 miliardi (31° uomo più ricco al mondo): RB Lipsia (calcio), Team Red Bull (F1);Masayoshi, 32,7 miliardi (51° uomo più ricco al mondo): Fukuoka SoftBank Hawks (baseball);

François, 31,6 miliardi (54° uomo più ricco al mondo): Stade Rennais (calcio);Robert, 26,5 miliardi (71° uomo più ricco al mondo): Como (calcio);Daniel, 26,2 miliardi (73° uomo più ricco al mondo): Cleveland Cavaliers (basket);Michael, 25,5 miliardi (76° uomo più ricco al mondo): Como (calcio);David, 20,6 miliardi (94° uomo più ricco al mondo): Carolina Panthers (football USA), Charlotte Fc (Calcio);Steve, 19,8 miliardi (97° uomo più ricco al mondo): New York Mets (baseball);James, 16,5 miliardi (111° uomo più ricco al mondo): Manchester United, Nizza e Losanna (calcio), Team Ineos (ciclismo);

Stanley, 16,2 miliardi (115° uomo più ricco al mondo): Arsenal (calcio), Los Angeles Rams (basket), Denver Nuggets (basket);Philip, 15,3 miliardi (125° uomo più ricco al mondo): LA Galaxy (calcio);Henry, 14,1 miliardi (132° uomo più ricco al mondo): Anaheim Ducks (hockey);Jerry, 13,8 miliardi (137° uomo più ricco al mondo): Dallas Cowboys (football USA);Ricardo, 13,4 miliardi (144° uomo più ricco al mondo): Mazatlán F.C. (calcio);Shahid, 12,2 miliardi (162° uomo più ricco al mondo): Fulham (calcio), Jacksonville Jaguars (football Usa);

Giorgio, 11,3 miliardi (177° uomo più ricco al mondo): Olimpia Milano (basket).- Entrando nel dettaglio del calcio e guardando la classifica dei miliardari di Forbes nel 2023, c'è tanto spazio per ricchi imprenditori nel settore, come evidenzia Calcio e Finanza. I fratelli(Como) guidano per quanto riguarda i club italiani, nello specifico della Serie A, patron della Fiorentina, si piazza davanti a(Roma) e alla famiglia(Bologna), ma anche a(Vicenza) e(Juventus).