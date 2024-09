I Pulcini di Torino e Benfica insieme a Superga per rendere omaggio agli Invincibili

I giovanissimi calciatori delle formazioni Under 10 e Under 11 di Torino e Benfica questa mattina sono stati protagonisti di un momento molto toccante: insieme si sono recati a Superga a rendere omaggio al Grande Torino. Non è un caso che ad accompagnare i giovani granata ci fossero proprio i piccoli della formazione portoghese: il 3 maggio del 1949, Benfica e Torino si affrontavano a Lisbona in quella che sarebbe passata alla storia per essere l'ultima partita di Valentino Mazzola e compagni. Il giorno seguente, rientrando in Italia, l'aereo su cui viaggiavano i calciatori del Torino si schiantò sul terrapieno della Basilica di Superga.

Da quel momento tra le due società è nato un forte legame e, approfittando del fatto che le due formazioni della Scuola Calcio fossero ora a Torino per partecipare a un torneo internazionale, la Invicibili Kup - Trofeo Grande Torino (tra le partecipanti ci sono squadre di tutta Europa, tra cui anche ilillalae molte altre), la società granata insieme a quella lusitana ha organizzato questo omaggio agli Invicibili.Il piccoli calciatori di Torino e Benfica hanno raggiunto Superga intorno alle 10.30, hanno visitato la Basilica e si sono poi fermato davanti alla lapide dove il responsabile dell'attività di base del Torino, Corrado Buonagrazia, insieme a un dirigente portoghese, ha spiegato la storia del Grande Torino.