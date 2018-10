Novanta minuti in campo per Federico Chiesa nell'amichevole tra Italia e Ucraina. L'esterno azzurro, secondo i quotidiani, merita una valutazione che oscilla tra il 6 e il 6,5. La Gazzetta dello Sport recita: "Piazza scatti anche oltre il 90′. Tira verso Pyatov in tutte le maniere e con entrambi i piedi: è anche sfortunato. Delizioso un assist per Barella. 6,5". Stessa valutazione per Il Corriere della Sera: "Parte da egoista, non dando palla a Insigne, meglio posizionato: si dedica quindi agli assist (almeno tre) che meriterebbero sorte migliore. Generoso". Mezzo voto in meno, invece, per il QS e Il Corriere dello Sport.