, quattro piattaforme diverse, dotate di analogie e differenze, ma con un importante punto in comune:Le prime due, piattaforme social più datate, permettono scambi di informazioni, di messaggi privati o pubblici. Il punto cruciale di queste piattaforme è la possibilità di pubblicare dei post o scritti oppure, nel caso di Instagram, sia scritti che vere e proprie fotogallery. Tik Tok, invece, spopola tra i giovani, che presi dai balletti e dalle imitazioni dei vip, trascorrono ore con la testa sugli schermi.Uno studio attuato, ha riscontrato che, tramite appositi interventi, si può limitare l'uso eccessivo di internet., utilizzo di videogiochi e social network, sviluppanoTali anomalie comportamentali sono maggiormente riscontrabili in momenti di noia o di isolamento dalla società.si sono verificate mote situazioni complesse soprattutto tra i pre-adolescenti e i giovani adulti. La pandemia ha determinato, oltre all’isolamento fisico, anchegenerando paure e disagi soprattutto nei ragazzi che già in precedenza avevano mostrato difficoltà ad interloquire.Questi disturbi, però, se trattati con tempestività, possono essere completamente risolti con trattamenti specifici che comprendono terapie comportamentali volte all’inclusione dei ragazzi all’interno di una comunità.Quanto emerso sottolinea, ancora una volta,, con un’avvertenza: il confine tra utilizzo e abuso è sottile e, di conseguenza, è necessario assumere una maggior consapevolezza, onde evitare di trasformare un semplice passatempo in una deleteria ossessione.