Nel segno di Alfredo Morelos. Se i Rangers sono tornati a sognare in grande lo devono a uno dei bomber più interessanti del panorama europeo, un attaccante che fa rima con gol. 12 in 18 partite di campionato, 28 in 35 se si allarga il raggio a tutte le competizioni. Gol, una parola che il 23enne colombiano di Cordoba conosce molto bene. Dall’Indipendente di Medellin, dove esordisce a 18 anni, fino alla Scozia, passando dalla Finlandia, con l’HJK di Helsinki, con il quale in un anno e mezzo segna 46 volte in 62 partite. La maglia dei Teddy Bears la indossa per la prima volta nel 2017-2018 ed è subito amore. Per la città, per i tifosi, per il campionato, dove timbra, con regolarità, il cartellino. 18 reti nella prima stagione (e titolo di capocannoniere della Scottish Premiership conquistato), 30 la seconda. Il resto è storia recente: secondo posto momentaneo nella classifica marcatori, alle spalle di Edouard, e firma indelebile sulla storia del club, del quale è diventato il primo giocatore ad andare a segno per quattro gare consecutive in Europa.



Il carattere fumantino e il rosso facile (cinque nell'ultima stagione) non stanno limitando la sua ascesa. In molti, tra i quali Siviglia e Valencia, lo vogliono, ma difficilmente partirà. Bufalo, come viene soprannominato, resterà almeno fino a giugno, parola del presidente dei Rangers, Ross Wilson. C'è un titolo per il quale lottare e la camiseta da titolare della Colombia da conquistare. Quella maglia che ha messo per la prima volta contro il Venezuela, con la quale ha trovato il primo gol il 15 novembre 2019 nell’amichevole contro il Perù. Una nuova sfida, da vincere a suon di gol.