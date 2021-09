Paulo Futre, ex attaccante di Atletico Madrid e Milan, ricorda i momenti in rossonero a Mundo Deportivo, nel suo editoriale: "Conservo con orgoglio la copertina della rivista 'Forza Milan' in cui siamo i “tre assi” di Fabio Capello : Roberto Baggio, George Weah ed io, insieme al mister e al titolo 'Fateci Sognare!'. Di solito scherzo chiedendo come ci avrebbe chiamato la stampa se avessimo giocato oggi, visto che vanno di moda sigle tipo MSN, BBC, MNM. Ho bei ricordi, ma mi dispiace profondamente che il mio ginocchio sia stato crudele e non mi abbia mai permesso di giocare come avrei voluto a causa delle maledette operazioni. Mi sarebbe piaciuto poter dimostrare il mio calcio con loro, ma gli infortuni me lo hanno impedito".