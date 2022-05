Questa è stata la decisione presa dal Senato federale: dal prossimo primo giugno l'Hartz IV, sussidio stabilito dall'agenzia per il Lavoro tedesca, verrà elargito anche agli ucraini presenti in Germania, purché abbiano un permesso di soggiorno e siano regolarmente registratOltre questo, verrà garantita l'assistenza all'infanzia e il riconoscimento dei titoli di studio. Il lavoro dell'agenzia sarà quello di integrare le persone nel mercato del lavoro ed aiutarli nella formazione.Il ministero per la Migrazione tedesco aveva previsto oltre 700 mila rifugiati ucraini in Germania, l'ottanta percento dei quali costituito da donne, anche perché gli uomini, non possono lasciare il Paese.Alcuni rifugiati registrati, però, potrebbero già essere tornati in Ucraina o trasferiti in altri Paesi.In Italia, invece, esiste ancora la problematica sul concetto stesso del reddito di cittadinanza. Il sussidio mensile varato dal Governo Conte, al momento, viene elargito a circa 2,6 milioni di italiani. IMatteo Renzi ha annunciato sui social una raccolta firme, dal 15 giugno prossimo, per l'abolizione del reddito. Pronte le repliche dello stesso Conte, che ha paragonato Matteo Renzi e Giorgia Meloni a dei Robin Hood al contrario. Replica immediata anche dal sottosegretario dell'Interno del Movimento Cinque Stelle, Carlo Sibilia che ribadisce il concetto di Conte.