Chi ha detto che provare i vestiti debba essere un atto pratico da sbrigare in fretta? Ci si può anche divertire e intrattenere i fan. Chiedere a Michelle Sander, che ha mostrato ai suoi follower un nuovo lato di sé.



La modella e showgirl, ex compagna dell'attaccante del Monza Andrea Petagna, ha pubblicato nelle storie Instagram dei video in cui svela i suoi momenti in camerino: un balletto simpatico per controllare i nuovi top e gonna, ma anche movimenti sexy per testare le trasparenze di un vestito...