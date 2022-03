I tifosi brasiliani chiamano,risponde. O almeno vorrebbe. Il centrocampista cileno è fuori dai piani dell'Inter del futuro, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ma è probabile che lasci i nerazzurri con un anno d'anticipo. Il futuro dovrebbe essere in Sudamerica, Brasile per la precisazione.mettendone una in maglia Flamengo. Arturo vorrebbe giocare al Maracana, proprio lì dove nella notte tra giovedì e venerdì è sceso in campo con il Cile - titolare e novanta minuti in campo - toccando con mano l'affetto di quelli che potrebbero essere i nuovi tifosi.- Striscioni e cori per: "Ho sentito il sostegno e visto molti striscioni per me, grazie dell'affetto, la gente si è comportata molto bene con me". Non è contentissima l'Inter, invece, del comportamento di Vidal nell'ultimo periodo: l'intervista a TNT Sports ('La cresta bionda? L'ho fatta sperando che Inzaghi mi noti di più') ha fatto storcere il naso alla dirigenza che ha deciso di multare il giocatore.- Inzaghi fa il pompiere ('Non c'è nessun problema e l'aria è serena'), ma Vidal conta i giorni che mancano per lasciare l'Inter e con il suo addio il club risparmierebbe un ingaggio da 9,5 milioni di euro (quest'anno sono 8,5 ma il prossimo salirebbe di un milione).. Una soluzione che garantirebbe al giocatore di cambiare aria, e all'Inter di abbassare il monte ingaggi e fare spazio ad altri centrocampisti (Frattesi obiettivo numero uno). Il Maracana chiama Vidal, lui risponde. E l'Inter prepara l'addio al cileno.