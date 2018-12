Negli scorsi giorni per le vie di Torino erano apparsi una serie di cartelli, appesi dai tifosi della Juventus, in cui era illustrata la mano di un sostenitore bianconero intento a gettare in un tombino un topo vestito con la maglietta numero 12 del Toro (quella che da anni è stata simbolicamente assegnata alla curva Maratona). Immagini accompagnate della scritta: "Questa settimana i topi escono a cercare rogne, granata tornate nelle fogne".



A circa quarantotto ore dal calcio d'inizio del derby della Mole, è ora arrivata la risposta dei tifosi del Torino con un minaccioso striscione: "Noi a cercare rogne... ma voi fatevi vedere... carogne!". Con l'avvicinarsi della partita tra la formazione granata e quella bianconera, nel capoluogo piemontese la tensione si fa sentire e la temperatura inizia a farsi sempre più calda.