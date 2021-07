Abbiamo visto Berlusconi contestato nel momento d'oro del Milan perché - una sola volta - non aveva condotto la campagna acquisti più folgorante d'Europa. E abbiamo osservato Moratti preso di mira dagli interisti a pochissimi mesi dal triplete di Mourinho.. Al posto della doppia esse, nel cognome del presidente bergamasco, c'è il segno del dollaro, come a dire: pensi solo ai soldi.- Ecco, lo ammettiamo: ci siamo sorpresi. Percassi pensa soprattutto ai soldi, come ogni imprenditore. Attraverso le sue ambizioni finanziarie, però, ha portato l'Atalanta a risultati mai raggiunti prima, inimmaginabili e anche - diciamolo - molto superiori rispetto alle potenzialità di una realtà come Bergamo. Che(in fin dei conti potrebbero essere pochi anche i laziali che contestano Hysaj per avere cantato "Bella ciao", ma il loro striscione è diventato un caso nazionale). E comunque già il fatto che a Bergamo ci sia qualcuno pronto a discutere una gestione modello come quella dell'Atalanta, perché ha una determinata politica sugli abbonamenti oppure perché pensa di vendere un giocatore, è francamente incredibile.- Non vogliamo ricordare qui i meriti di Percassi nella gestione dell'Atalanta, che sono indiscutibili, né beatificarlo, ci mancherebbe. E non vogliamo neppure mettere in discussione la libertà di ciascuno di prendersela con chi gli pare, a patto che lo faccia con modi civili.. Se a qualche tifoso bergamasco non va bene Percassi, il calcio può chiudere.@steagresti