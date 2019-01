I tifosi dell'Atletico Madrid non vogliono arrendersi all'idea di rinunciare al loro grande capitano Diego Godin a partire dalla prossima stagione, nella quale vestirà (salvo colpi di scena) la maglia dell'Inter. A poche ore dal match di campionato contro il Levante, i sostenitori colchoneros hanno organizzato una manifestazione davanti al Wanda Metropolitano per mandare un messaggio forte e chiaro alla società, che non è riuscita nei mesi scorsi a raggiungere un'intesa per prolungare il contratto. Un pensiero, quello dei tifosi, interpretato anche dall'ex guida dello spogliatoio Gabi, che dagli Emirati Arabi ha dichiarato: "Se fossi nella dirigenza dell’Atletico farei uno sforzo per trattenere Godin: è un capitano, il migliore al mondo nel ruolo per la determinazione e leadership".



Ad oggi però non si registrano novità sostanziali, con l'Inter certa e convinta di aver fatto tutti i passi necessari per convincere il giocatore uruguaiano, pronto a firmare un contratto biennale da 5,5 milioni di euro a stagione più un'opzione per la terza stagione.