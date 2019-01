José Maria Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, compagno di reparto di Diego Godin, parla proprio del futuro del Flaco, vicinissimo all'Inter, dopo la partita di Coppa del Re contro il Girona: "Non ci interessa chi può andarsene. Si parla tanto dei compagni e voglio che tutti facciano bene nella loro carriera, ma li voglio con me perché sono grandi giocatori. Non si è mai tranquilli al 100%. Spero rimanano tutti, li amo tutti. Anche il club li ama e farà del suo meglio. Vorrei avere Diego con me per molto tempo".