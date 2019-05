Curioso retroscena per Mauro Icardi nel corso di Udinese-Inter. Al rientro in campo dopo l'intervallo la punta argentina è stata mandata a scaldarsi da Spalletti ma è stato sommerso da domanda da parte dei tifosi dell'Udinese presenti a bordocampo. Dei bambini, in particolare gli hanno gridato: "Vieni alla Juventus" non ricevendo però risposta da Icardi.