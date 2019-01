"Oooh il Fenomeno", si leva dalla Curva Fiesole, fulcro del tifo della Fiorentina, accompagnata dal resto dello stadio. Sta uscendo dal campo Luis Muriel, mattatore della gara contro la Sampdoria - doppietta pazzesca del colombiano, all'esordio in Serie A con la nuova squadra - sostituito da Laurini. Tutti in piedi per l'attaccante, che risponde con un applauso di ringraziamento.