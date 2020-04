. Non avevo dubbi sarebbe finita così, il sondaggio dinon ha fatto che confermare una volta di più le percezioni di chi respira ogni giorno gli umori del tifo bianconero. Ovvio che nell’esprimere le preferenze l’anagrafe ha avuto il proprio peso specifico: gli juventini delle ultime generazioni conservano di Alex un ricordo più vivido di quanto possa essere, per esempio, quello di Platini e ancor più di Boniperti.Questo però non intacca minimamente il risultato finale, perché quello che ha consacrato Del Piero come simbolo della juventinità è statoUn attestato d’affetto indelebile, l’onda lunghissima di quella standing ovation tributatagli dal JStadium il giorno del suo addio al calcio e che non sembra finire mai.(i motivi sono noti).A proposito del Presidente,, nonostante l’acclamazione a furor di popolo e l’essere stato l’artefice del rilancio societario, sotto tutti gli aspetti. I risultati sportivi ed economici parlano nettamente a suo favore. Forse hanno pesato l’aver un po’ mollato nel contenzioso con la FIGC per la questione scudetti revocati, e quell’impermeabiltà sabauda ai continui attacchi dall’esterno, ritenuti spesso insopportabili dai tifosi, i quali si sarebbero aspettati un Presidente più battagliero. Magari che utilizzasse il fioretto e non la clava, ma difendesse di più la Juventus. Come lo zio., un mix di classe, intelligenza, potere. L’uomo dalla battuta fulminante, in grado di mettere al tappeto ogni avversario. Ecco, lui sì che sapeva respingere gli attacchi, con una classe e un aplomb da cui scaturì poi lo “stile Juve”. Un fuoriclasse vero. Come lo è stato in campo e dietro la scrivania pure, il confidente privilegiato dell’Avvocato, l’uomo talmente di fiducia al quale venne affidata la guida della Juventus per quasi un ventennio, e poi richiamato nel ’90 per risistemare le cose. Un attestato di stima. Perché lo juventino ha memoria lunga e non dimentica. I suoi campioni, tipo Gaetano– fulgido esempio di juventinità ( premiato col 7.8% di preferenze) – così come i propri nemici.. Nel confronto, gli altri storici “nemici” hanno raccolto briciole. Perché Moratti resterà sempre quello dello “”, assegnato a tavolino dopo un altrettanto discutibile processo died esibito poi come il tricolore dell’onestà. Dopo essersi classificato con la sua squadra terzo sul campo. Certe cose non si possono dimenticare. Ancor più dopo le accuse postume di illecito imputate proprio a Moratti dall’ex procuratore federale Palazzi (la famosa relazione 2012) e aggirate solo grazie alla prescrizione. Non è un caso se, dietro di lui, i nemici più detestati sono risultati(9.1% dei voti) e(7.8%) e Gigi Simoni (6.3%). In una parola: l’Inter.Dal gruppone fa capolino il solo): come ho detto, gli juventini hanno buona memoria e non si sono dimenticati neanche di lui.