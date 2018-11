Il Real Murcia in lotta per la sopravvivenza. Lo storico club spagnolo, che milita in terza divisione, versa in condizioni economiche decisamente negative e sta lavorando a un aumento di capitale per saldare il pagamento degli stipendi arretrati e il debito con il Tesoro spagnolo. Il consiglio di amministrazione, così, ha fatto emergere un’iniziativa molto interessante: il Murcia ha messo in vendita 150 milioni di azioni. Con appena 1,22 euro si possono acquistare 10 azioni e con un minimo di 390 è possibile addirittura partecipare all’assemblea dei soci. Una situazione che ha riscontrato la solidarietà di diversi club, tra cui anche la Roma: i giallorossi ieri hanno lanciato un appello tramite l’account Twitter ufficiale in lingua inglese: “Vogliamo portare all’attenzione la situazione critica del Murcia che sta lottando per sopravvivere e ha bisogno di aiuto”. Oggi l’aggiornamento sul sito dello stesso club spagnolo: “Dopo il messaggio della Roma più di 600 tifosi giallorossi e italiani hanno acquistato azioni per circa 10mila euro“. Un’iniziativa senza dubbio da apprezzare, con il mondo del calcio che dimostra anche di sapersi unire nel momento del bisogno. Ad ora si è arrivati a raccogliere più di 2 milioni di euro totali, a fronte di un obiettivo di circa 18 milioni