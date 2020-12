secondo i voti degli inviati di calciomercato.com sui 10 campi di Serie A: Santarossa per Udinese-Crotone, Mogavero per Benevento-Lazio, Balice per Juventus-Atalanta, Nathan per Fiorentina-Sassuolo, Tripodi e Longo per Genoa-Milan, Righelli per Verona-Sampdoria, Guarro per Inter-Napoli, Buratti per Parma-Cagliari, Salis per Spezia-Bologna e Balzani per Roma-Torino.Basterebbe il rigore parato a Ronaldo per passare alla storia di questo campionato. In realtà ci mette molto altro, prende palloni imparabili, uno perfino con la faccia mettendo a serio rischio il setto nasale.Sta facendo una stagione da protagonista. Se la forza del Milan è a sinistra con Hernandez, anche a destra Pioli non se la passa male conquesto ragazzo che a Marassi trova anche il gol.Volano sportellate con Zapata. L’olandese se la cava sempre bene.Oggi è uno dei centrali più affidabili della stagione. Gioca in modo sicuro e autorevole, la crescita nella gestione di Pippo Inzaghi è evidente.Per la difesa del Milan è un’insidia costante. Da applausi il cross per una delle due reti di Destro.Primo tempo senza entusiasmare, secondo da autentico trascinatore. Contro il Sassuolo, fa la differenza in mezzo al campo.Va a cercare con rabbia e determinazione la rete del pareggio, una sassata da fuori area che becca Szczesny fuori dai pali.Gol pesante a Verona dentro a una prestazione di buon livello.Ranieri lo preferisce a Ramirez e la risposta è entusiasmante. Come a Firenze segna un gol decisivo, ma soprattutto bellissimo.Riemerge dal niente con una doppietta contro la capolista. Ora tocca a lui non inabissarsi di nuovo.Una forza della natura. Doppietta contro il Bologna, è una delle piacevoli sorprese di questa stagione.