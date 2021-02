Dopo la 21a giornata, ecco la formazione dei top 11 (più l’allenatore) realizzata in base ai voti degli inviati di calciomercato.com.Decisivo quasi quanto Pandev che firma una doppietta contro il Napoli. La parata su Demme è un capolavoro.A Firenze domina la fascia destra piegando Biraghi e Igor. Troppo forte e soprattutto troppo veloce per i due viola.E’ vero che la Fiorentina crea poco, ma ogni suo intervento ha i tempi e i modi giusti.Fra i top della 20a giornata, fra i top della 21a. La sua presenza cambia la faccia della Juve: gli attaccanti della Roma lo martellano dall’inizio alla fine ma non cede di un centimetro. Era mancato a Sarri nella stagione scorsa, è mancato a Pirlo nella prima parte di questa stagione.Ancora una volta incontenibile sulla sinistra. Le sue discese sono da coppa del mondo di sci. Al bacio l’assist per Ibrahimovic.I suoi spunti danno vivacità all’attacco doriano come si vede in occasione dell’assist per Keita Balde.Si batte contro il muro cagliaritano e aiuta la squadra sul piano dinamico, tecnico e tattico.Impossibile reggerlo. Ha tutto del grande numero 8 e a Firenze è agevolato dalla marcatura larga, molto larga, di Eysseric.Due gol al Parma in un ruolo, quello del centravanti, che finora non sembrava l’ideale per lui. Al Tardini, invece, la scelta di Mihajlovic convince: oltre alle reti, anche la prestazione.Doppietta da dominatore dell’area di rigore. E’ l’incubo della difesa del Crotone.E visto che con Ibra siamo a parlare (e ammirare) dei quarantenni, è giusto inserire in questa squadra l’inossidabile Goran. Anche per lui unadoppietta decisiva contro il Napoli.Dopo Bergamo serve una conferma che arriva precisa contro il Cagliari. La partita è assai complicata, ma la sua squadra vince con merito.Questa la media-voto dei migliori 5 giocatori (e 5 allenatori)divisi per ruolo. Abbiamo preso imn esame chi ha almeno 7 presenze.Portieri: Donnarumma 6,58; Cragno e Audero 6,4; Provedel e Dragowski 6,36.Difensori: Kjaer 6,61; De Ligt 6,44; Nuytinck e Chiellini 6,42; Romero6,4. Terzini: Hakimi 6,76; Gosens 6,62; Calabria 6,57; Spinazzola 6,44;Hernandez 6,42. Centrocampisti: Barella 6,64; Kessie 6,58; Sensi e De Paul6,5; McKennie 6,41. Attaccanti: Ibrahimovic 7,06; Mkhitaryan 6,63; Muriel6,59; Borja Mayoral 6,56; Sanchez 6,55. Allenatori: Ballardini 6,56; Pioli6,5; De Zerbi 6,4; Italiano 6,38; Gasperini 6,33.AL VOTO. Questa la lista degli inviati del nostro sito: Nathan e Guarroper Fiorentina-Inter, Belotti per Atalanta-Torino, Bedogni perSassuolo-Spezia, Balice per Juventus-Roma, Tripodi per Genoa-Napoli,Mogavero per Benevento-Sampdoria, Longo per Milan-Crotone, Santarossa perUdinese-Verona, Buratti per Parma-Bologna, Marcangeli per Lazio-Cagliari.