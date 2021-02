Spero che domani si alleni un po’ con noi per averlo al più presto a disposizione con il gruppo". Parola di Andreadopo la vittoria di ieri per 2-0 contro la Roma. La Juventus aspetta il suo numero 10, cheaccusato contro il Sassuolo e non vede l'ora di tornare in campo., la semifinale di ritorno; o al più tardi in campionato col Napoli, sabato prossimo., la speranza di tutti è che non si debba più fermare e possa ritrovare al più presto la miglior forma e la continuità fin qui mancata. Dopo Inter e Napoli, infatti, la Juve avrà l’ottavo di finale d’andata di Champions League contro il Porto, poi il Crotone, il Verona, lo Spezia, la Lazio e il ritorno con i portoghesi (il 9 marzo).​ Tante gare ravvicinate in un mese nel fittissimo calendario bianconero.- Dybala vuole lasciarsi alle spalle una prima parte di stagione deludente, come testimoniato dai numeri: solo 2 gol in 11 partite di campionato, a cui si aggiunge una rete in 5 gare di Champions League.. Non ha mai fatto così male nella prima parte di stagione da quando veste la maglia della Juventus, lo dicono i numeri della Joya. Complessivamente la. ​L'argentino vuole ripartire e svoltare, per offrire un'alternativa in più in attacco a Pirlo.- ​Il grande assente nella Juve del Maestro fin qui è proprio Dybala, con Alvaro Morata che invece continua a brillare accanto a Cristiano Ronaldo. I numeri sono dalla loro parte e non da quella di Dybala, che al ritorno si gioca il rinnovo con la Juventus e la permanenza in bianconero.), ora che il mercato è chiuso la trattativa può ripartire. Come anticipato da calciomercato.com,dei mesi scorsi, è possibile immaginare. Una tregua, in attesa di capire se proseguire insieme o meno. Tutto (o quasi) dipenderà dai prossimi mesi, dalla seconda parte di stagione che disputerà Dybala. E dai risultati che raggiungerà la prima Juve di Pirlo, che fin qui ha una Supercoppa Italiana in bacheca.