Ventesima giornata di campionato,realizzata in base ai voti degli inviati del sito sui campi di Serie A.Non solo parate, ma anche prodezze contro il Sassuolo. Per fargli gol, Boga deve tirare da un metro.Torna fra i top perché questo è il suo posto. Anche a Bologna altra prestazione da applausi.Partita senza errori contro l’attacco veronese.E’ tornato il capitano, quello vero, quello difficile da superare. Per Pirlo è una bella notizia, ma lo è anche per Mancini.Gol da antologia a Crotone, con una sassata al volo. Il resto della prestazione è eccellente.Raramente, in una squadra con così tante stelle, occupa la scena, ma a Bergamo succede davvero, con la splendida rete che dà il via alla vittoria laziale.Finalmente si rivede tutto il talento mostrato ai tempi dell’Empoli. Entra in tutt’e tre le azioni dei gol, da applausi l’assist per il 3-0 di Destro.Ancora una volta riempie il campo con le sue giocate. E poi segna...E’ il Calcio, con la C maiuscola. A Torino semina la partita di gesti tecnici sopraffini, inclusa l’azione del gol viola.Non smette più di far gol. Stavolta due in una gara decisiva come quella di Crotone. E’ tornato il vero Destro.Gioca al posto del punito Dzeko ed è decisivo in tutt’e tre i gol della Roma. Sul primo: provoca il calcio d’angolo che Mancini trasforma in rete. Sul secondo: fa l’assist per Mkhitaryan. Sul terzo: lo realizza di persona.Dopo la rottura con Dzeko ha vinto due partite di fila. Se contro lo Spezia è stata la vittoria del cuore, contro il Verona vince giocando davvero un bel calcio con Borja Mayoral, il sostituto di Dzeko, protagonista principale.Ecco i migliori 5 giocatori divisi per ruolo oltre ai primi 5 allenatori. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 6 presenze.: Donnarumma 6,59; Audero 6,45; Cragno 6,40; Provedel 6,35; Szczesny e Silvestri 6,33.: Kjaer 6,61; De Ligt 6,44; Romero 6,43; Nuytinck 6,4; Skriniar 6,34; Acerbi 6,32.: Hakimi 6,72; Calabria 6,58; Gosens 6,56; Spinazzola 6,43; Hernandez 6,35.: Barella 6,60; Kessie 6,55; Sensi e De Paul 6,5; McKennie 6,43.: Ibrahimovic 7; Muriel 6,56; Nzola 6,54; Lukaku e Lozano 6,53.: Ballardini 6,57; Pioli 6,47; De Zerbi 6,42; Gasperini 6,4; Italiano 6,35.Questi i nostri inviati sui 10 campi di Serie A: Piva per Torino-Fiorentina, De Cupertinis e Longo per Bologna-Milan, Montaldo e Balice per Sampdoria-Juventus, Guarro per Inter-Benevento, Salis per Spezia-Udinese, Belotti per Atalanta-Lazio, Cinus per Cagliari-Sassuolo, Franco per Crotone-Genoa, Annunziata per Napoli-Parma e Balzani per Roma-Verona.