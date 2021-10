Ecco la formazione dei migliori 11 giocatori, più l’allenatore, della 10a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Tiene in vita i rossoblù con due interventi decisivi. Su Nzola in particolare è prodigioso.C’è chi gli ha tolto mezzo punto per quel fallo da rigore non fischiato. Un’assurdità. Con quei due salvataggi e il gol è stato il migliore in campo. Almeno così la penserebbe Boskov.La lettura difensiva sul tiro di Cuadrado, a Consigli battuto, vale di per sé un posto nella top undici di oggi.La rimonta della Roma parte da lui. Segna di testa il gol del pesantissimo 1-1. E Mazzarri inizia a guardare l’orologio.Empoli-Inter la ricorderemo (?) come la partita dei terzini. D’Ambrosio apre le danze, lui esegue l’ultimo pezzo. Secondo gol in campionato, il suo mancino è una certezza.Nessuno si stupisca di Frattesi. In queste prime 10 giornate avrebbe già potuto segnare (almeno) 5 reti. Tanto è bravo a inserirsi.Caratterino marsigliese. Al quinto di recupero ha ancora energia per lanciarsi in contropiede, uccellare Perir con un pallonetto arrogante, e fare il saltino alla Ronaldo sotto la curva bianconera.Per vedere il vero Fabian ci voleva Spalletti, che gli ha subito riconosciuto i privilegi dell’hidalgo. Segna gol di una nobiltà eccezionale.Quando calciavamo i rigori da bambini pensavamo che bastasse guardare l’angolo opposto per ingannare il portiere. Pellegrini lo fa ancora, ma da calcio di punizione. Che idea! E che esecuzione!Quanto gli piace punire la Samp. È il quinto in carriera, il quarto a Marassi.Un uomo di Sarri. Giocatore serio, spesso decisivo al momento giusto.Kill your idols. Ha sempre detto di stimare Allegri. Prima volta che lo incontra, gli fa un corto muso così.PARTITE E INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A:Venezia - Salernitana (D'Aco)Spezia - Genoa (Cinus)Milan - Torino (Longo)Sampdoria - Atalanta (Montaldo)Udinese - Verona (Pontoni)Juventus - Sassuolo (Balice)Cagliari - Roma (Salis)Empoli - Inter (Pazienza / Guarro)Lazio - Fiorentina (Marcangeli)Napoli - Bologna (Annunziata)MEDIA-VOTO TOP - Portiere: SIRIGU (Genoa) 6,60Difensore: KOULIBALY (Napoli) 7,00Terzino: D’AMBROSIO (Inter) 7,00Centrocampista: TONALI (Milan) 6,94Attaccante: DZEKO (Inter) 6,72Allenatore: SPALLETTI (Napoli) 7,20