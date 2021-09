Ecco la formazione dei migliori 11 giocatori, più l’allenatore, della 5a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Per fermare la Fiorentina di Italiano ci vogliono almeno due grandi parate.Gasperini lo sta lucidando. È da Nazionale: Giustiniani e Parolo in telecronaca lo ripetono quindici volte.Lascia calciare Immobile soltanto dal dischetto e al novantesimo. L’amico Djidji lo tradisce, atterrando in area Muriqi.Dei tre pilastri di Inzaghi è quello senza crepe dopo il terremoto viola della prima mezzora. E quando nella ripresa Nico Gonzalez passa a destra dove c’è lui, l’argentino preferisce farsi espellere.Assist da giocatore serio e concentrato sull’obiettivo. Rete da Theo Hernandez.Spostate la sua classe naturale un po’ flemmatica verso la ‘tigna’ di Spalletti. Il giocatore che ne esce è il miglior regista del campionato, al momento.Il suo regno si sta espandendo... È dal secondo tempo di Napoli-Juve che non smette di recuperare palloni.Tre gol del Napoli su quattro nascono dai suoi piedi. Spaventaugelli.E se fosse anche un leader oltre che un ottimo trequartista? Sbloccare certe partite spetta solo ai migliori.A destra dove lo vede Allegri combina poco e niente. Molto meglio a piede invertito nella ripresa. Il tunnel supersonico a Nikolaou si apprezza solo al rallentatore.Doppietta con prestazione da prima pagina. Avesse fatto gli altri due che si è mangiato, ci scappava il libro.Ha già trovato la formula magica. Troppo presto? Intanto sale in vetta anche nella media-voto top, spodestando Inzaghi.Questo il gruppo degli inviati del nostro sito sui 10 campi di serie A: De Cupertinis per Bologna-Genoa, Targetti e Guarro per Fiorentina-Inter, Belotti per Atalanta-Sassuolo, Salis e Balice per Spezia-Juventus, Tretola per Salernitana-Verona, Longo per Milan-Venezia, Montaldo per Sampdoria-Napoli, Cinus per Cagliari-Empoli, Piva per Torino-Lazio e Balzani per Roma-Udinese.Portiere: Rui Patricio (Roma) 6,50Difensore: Koulibaly (Napoli) 7,20Terzino: Ansaldi (Torino) 6,83Centrocampista: Tonali (Milan) 7,10Attaccante: Insigne (Napoli) 7,20Allenatore: Spalletti (Napoli) 7,20