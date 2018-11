La Fiorentina ha “dilapidato” 5 vantaggi iniziali nel corso di queste 12 giornate di campionato, che le sono “costati” ben 10 punti in classifica. Non solo. Come illustra ViolaNews.com, nelle 3 gare in cui la squadra di Pioli è passata per prima in svantaggio i viola hanno sempre perso. Alla luce di queste considerazioni possiamo notare come la squadra gigliata, nel caso in cui fosse riuscita a mantenere il vantaggio nelle 5 gare “incriminate”, si troverebbe in questo momento al 3° posto in classifica, ad un solo punto dal secondo posto. Altrettanto interessante notare come, anche vincendo 3 di queste 5 partite condotte inizialmente in vantaggio e poi pareggiate, la Fiorentina in questo momento occuperebbe ugualmente una posizione fondamentale per accedere alla Champions League (4° posto).