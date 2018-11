Stefano Braghin, Head of Academy Organizational Department and Juventus Women, è stato intervistato da Sky Sport: "In questo momento è la squadra più forte, lo dicono i risultati. È virtualmente prima in campionato, è andata più avanti di noi in Champions League, ha vinto la Supercoppa. È la favorita e dovremo affrontarla con l'umiltà di chi deve recuperare terreno, cercando di fare del nostro meglio, sapendo che in caso di vittoria il nostro campionato potrebbe assumere una piega diversa".



"Al momento abbiamo 140 bambine divise in otto squadre, dalla Primavera alle Under 8. Partecipiamo a tutti i campionati Nazionali ed è un bel movimento se si pensa che tutto inizia nel 2015. Le più piccole giocano le partite anche contro squadre maschili con giocatori più piccoli di un anno e spesso vincono, ma il lavoro è svolto in modo specifico su gruppi esclusivamente femminili".