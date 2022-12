Questo pomeriggio l’ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini, durante un collegamento con Radio Bruno Toscana, ha avuto modo di analizzare due profili della squadra di Vincenzo Italiano che già a suo tempo aveva potuto allenare: stiamo parlando di Sofyan Amrabat e Christian Kouame. Queste le sue dichiarazioni:



"Sofyan è questo giocatore qui, sapevamo quello che era ed è migliorato tanto nel lavoro che abbiamo fatto e che sta facendo. Era un centrocampista istintivo, adesso è cresciuto sul piano tattico in questi anni in Italia e ha acquisito consapevolezza. E' un ragazzo d'oro e un grande professionista, io lo feci giocare davanti alla difesa come sta accadendo con Vincenzo e in Nazionale, sono contento per lui. Non è un regista alla Pirlo, ha altre caratteristiche e ha bisogno di mezzali di qualità"



Qualche parola anche per la vera sorpresa di questa stagione, Kouame: "Il suo problema era che veniva da una lesione al crociato. E' un attaccante agile, veloce e con ottima tecnica, io lo facevo giocare spesso perchè sapevo che aveva qualità ma ci voleva tempo per riprendere la sua condizioni. Io l'ho sempre considerato un giocatore di prospettive importanti".



Infine ha speso anche due parole per il patron gigliato Rocco Commisso: "Devo ringraziarlo per avermi permesso di allenare la Fiorentina e per la persona che è. Purtroppo sono arrivato in un momento di grande difficoltà e in stagioni molto particolari per il Covid. Rimane un grande rapporto con il presidente. La società sta facendo il percorso di crescita che aveva promesso e questo mi fa piacere".