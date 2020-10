Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Sampdoria:



MERCATO – “Ho chiesto alla squadra di pensare solo alla partita, è chiaro che la serenità giusta viene un po’ meno. Non possiamo però trovare alibi, nei primi 25 minuti la squadra ha fatto bene, ha creato opportunità importanti. Abbiamo perso qualche palla di troppo in mezzo al campo, e questo ci ha portato un po’ di timore, e questo non deve succedere. C’è stato qualche errore di troppo nei gol della Samp, doveva prestare più attenzione. La squadra fino in fondo ha provato a rimettere in piedi la partita. Meno male che a breve finisce il mercato”.



AMRABAT – “Stiamo cercando di fare un calcio più propositivo, abbiamo tanti giocatori offensivi. Nel centrocampista di equilibrio abbiamo bisogno di uno come lui, cambiare modulo vorrebbe dire tornare indietro nel nostro percorso. Può capitare di non avere una giornata perfetta, anche lui dovrà trovare la sua miglior condizione, ma non sono preoccupato per Amrabat. Non è da noi prendere questi gol”.