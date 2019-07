Giuseppe Iachini, ex allenatore dell'Empoli, ha parlato di Hamed Junior Traoré, talento classe 2000 acquistato dal Sassuolo in sinergia con la Juventus, ai microfoni di Radio Sportiva: "Traorè mi ha dato subito un'ottima impressione: l'ho fatto giocare titolare fin da subito, anche se aveva soltanto 18 anni. Ha grandi doti di personalità e il Sassuolo ha preso un ottimo giocatore". E i bianconeri sono alla finestra, in attesa di valutare un suo futuro a Torino.