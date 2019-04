Lì, in Galizia, ci è nato. Precisamente a Moaña, dove lo sport più amato è il canottaggio. E lì, sempre in Galizia, si è riscoperto speciale. Lì, proprio lì dove è cresciuto, dove si è rivelato al mondo, dove è arrivato a guadagnarsi la chiamata del Liverpool: era l'estate del 2013, con 46 gol in 137 gare lasciava il Celta Vigo per il lato rosso del Merseyside, dove non lascia il segno, 0 reti in 14 con la numero 9 dei Reds, con la squadra di Rodgers che scivolano sul più bello, a un passo dal titolo. Iago Aspas, nel 2015, è tornato a casa. E ora, quella casa, la vuole salvare. Da solo.



NUMERI - Ha detto no al Real Madrid, ha detto no alla Cina, ha detto no a tante offerte perché vuole chiudere la carriera al Celta: "Voglio ritirarmi qui". Ma prima il Celta è da salvare. 10 partite fuori per un infortunio, fastidioso, al polpaccio: ​10 partite in cui sono arrivate 8 sconfitte, una sola vittoria e un pareggio. Poi, il 31enne è tornato e lo ha fatto capire a tutti: doppietta nel 3-2 al Villarreal, un gol e due assist nel 3-3 con l'Huesca, doppietta nel 3-1 alla Real Sociedad. 5 gol e 2 assist in tre partite, che sommati ai 10 nelle prime 17 gare fanno 15 gol in 20 partite. Celta che era terzultimo prima del suo rientro in campo. Celta che ora è a più due sulla zona rossa. LACRIME - ​Al Balaìdos, casa del Celta, inaugurata nel Mundial '82, nella sfida contro il Villarreal dello scorso 30 marzo, ultima spiaggia per la corsa salvezza, Iago segna prima su una punizione deviata, poi direttamente dischetto, firmando la vittoria che ha ridato speranza. E scoppiando a piangere, emozionato, commosso. Il padrone di casa che piange davanti alla sua famiglia. Lì dove tutto è iniziato. Lì dove lui ha intenzione di terminare.



