“Il @TorinoFC_1906? La scelta migliore che ho fatto in carriera”

Parola di Iago Falque

In un'intervista rilasciata a DAZN,si è lasciato andare a una dichiarazione molto significativa sul suo rapporto con il, dove milita dal 2016: "Da quando sono arrivato qui, e ora il rapporto con società e tifosi si sta consolidando grazie anche al rinnovo (a novembre ha prolungato il contratto col Torino fino al 2022, ndr)., è stata indubbiamente la più azzeccata della mia carriera.: nonostante alcuni infortuni sto crescendo molto, segnando diversi gol e occupando anche diverse posizioni come trequartista, seconda punta o esterno. In campo mi piace chieder palla e partecipare al gioco. Oggi mi sentoSiamo compagni di squadra da 3 anni, è bello giocare con lui: è un attaccante forte e potente, e abbiamo un ottimo rapporto personale.Il 29enne giocatore spagnolo ha poi parlato della sua esperienza al: "Il mio modello era: lo ammiravo e lo osservavo, e l'ho anche conosciuto quando ero al Barça. Aveva un modo di calciare col sinistro che gli faceva centrare sempre la porta. Era un giocatore pazzesco, un po' sottovalutato.? Andavo a scuola con lui ai tempi della Masia del Barcellona. Era un ragazzo timido e di poche parole, come lo si vede adesso. Già si vedeva che era diverso da tutti gli altri., come Iniesta, Busquets, Pedrito." Un pensiero anche per la: "Mia madre (Carmela Silva, ex senatrice e portavoce del partito socialista spagnolo, ndr)da tanti anni, è qualcosa che ama. Non mi dà consigli sul calcio: l'importante per lei è vedermi felice, il calcio non le piace."Infine, una considerazione sul suo: "Per un po' di tempo la gente ha sbagliato a pronunciarlo: anni fa mi misero l'accento sulla e finale, ma la".