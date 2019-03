Il Torino, attraverso il report giornaliero post allenamento pubblicato sul suo sito ha dato gli ultimi aggiornamenti in tema di infortunati.



ECCO IL REPORT

Ripresa della preparazione per il Torino con doppio programma di lavoro. Allenamento sulla parte atletica per i calciatori reduci dalla vittoria contro il Chievo, sessione tecnico-tattica per tutti gli altri elementi a disposizione. Regolarmente in gruppo Iago Falque che domenica, precauzionalmente, aveva chiesto di uscire anzitempo. A riposo invece Ola Aina per il problema al retto addominale, in corso di valutazione da parte dello staff medico granata, patito nel riscaldamento prepartita.